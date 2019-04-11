Волкер: Поддерживаем принципы, а не кандидатов - видеообращение

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Спецпредставитель Госдепартамента записал видеообращение, в котором упомянул выборы и войну

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США традиционно не поддерживают никого из кандидатов на выборах в других странах, в данном случае – в Украине, однако Вашингтон выступает за соблюдение принципов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер в видеообращении в рамках Киевского форума по безопасности.

"Мы твердо поддерживаем Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и строительстве сильной, суверенной, безопасной страны, которая защищает украинский народ", - сказал он.

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Волкер также отметил, что ни одна страна в Европе не сталкивается с такими угрозами, с какими сталкивается Украина каждый день в течение пяти лет и речь идет не только об агрессии России, но также о политических и экономических вызовах.

"Это – очень тяжелые времена…Но что вдохновляет – это то, как украинцы ответили на эти вызовы, отстраивая крепкую и единую национальную идентичность", - сказал Волкер.

5 апреля американский дипломат заявил, что Россия пытается манипулировать выборами в Украине.

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Теги: Курт Волкер, выборы
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