Украину на Евровидении-2025 будет представлять группа Ziferblat – видео

Группа Ziferblat получила 19 баллов: девять от жюри и 10 от зрителей

Участники группы Ziferblat (Фото: Сайт Евровидения)

Победу в национальном отборе на "Евровидение-2025" одержала группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Об этом стало известно из видеотрансляции, которую вело Суспильне Культура.

Финал национального отбора в этом году открыли совместным выступлением участники "Евровидения" от Украины предыдущих лет: Джамала, Melovin, солистка Go_A Екатерина Павленко, группа TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Kalush Orchestra и Тина Кароль, исполнив легендарную песню.

В финал нацотбора прошли Влад Шериф, Абие, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIINKA, KRYLATA, Ziferblat и "ДК Энергетик".

Зрительное голосование состоялось через мобильное приложение "Действие" и посредством СМС. Некоторые пользователи во время голосования сообщали о сбое при в Действии, однако проголосовать все-таки удалось.

Группа Ziferblat получила 19 баллов: девять от жюри и 10 от зрителей. MOLODI, Маша Кондратенко и KHAYAT набрали по 16 баллов каждый.

В 2024 году в Мальме завершился 68 музыкальный конкурс Евровидения. Победителем этого года стали швейцарские небинарные исполнители (they/them) Nemo с песней The Code.