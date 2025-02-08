Україну на Євробаченні-2025 представлятиме гурт Ziferblat – відео

Гурт Ziferblat отримав 19 балів: дев'ять від журі та 10 від глядачів

Учасники гурту Ziferblat (Фото: Сайт Євробачення)

Перемогу в національному відборі на "Євробачення-2025" здобув гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray". Про це стало відомо з відеотрансляції, яку вело Суспільне Культура.

Фінал національного відбору цього року відкрили спільним виступом учасники "Євробачення" від України попередніх років: Джамала, Melovin, солістка Go_A Катерина Павленко, гурт TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Kalush Orchestra та Тіна Кароль, виконавши легендарну пісню Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

До фіналу нацвідбору пройшли Влад Шериф, Абіє, MOLODI, Future Culture, Маша Кондратенко, KHAYAT, FIЇNKA, KRYLATA, Ziferblat та "ДК Енергетик".

Глядацьке голосування відбулося через мобільний застосунок "Дія" та за допомогою СМС. Деякі користувачі під час голосування повідомляли про збій при у Дії, втім проголосувати все-таки вдалося.

Гурт Ziferblat отримав 19 балів: дев'ять від журі та 10 від глядачів. MOLODI, Маша Кондратенко та KHAYAT набрали по 16 балів кожен.

У 2024 році в Мальме завершився 68-й музичний конкурс Євробачення. Переможцем цього року стали швейцарські небінарні виконавці (they/them) Nemo з піснею The Code.