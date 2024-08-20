Укрэнерго: На следующей неделе можно будет избежать отключений света – условия

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Уже со следующей недели можно будет избежать отключений света при снижении жары и вводе в работу дополнительных энергоблоков, заявил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо.

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"Пока будет сохраняться жара (к счастью, выглядит так, что она будет не очень продолжительной) — будут определенные дефицитные часы в течение каждых суток, каждого рабочего дня. Как вы видите, это в основном вечерние часы, когда потребление больше всего", – заявил он.

В то же время в конце недели компания ожидает спада жары, а также в работу введут дополнительные энергоблоки на определенных электростанциях – и это позволит компенсировать дефицит энергии, пояснил Кудрицкий.

Соответственно, надеется чиновник, на следующей неделе удастся обойтись без отключений.

На 21 августа запланирована одна очередь отключений с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00. С 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно. В другие часы – без ограничений.

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