Укренерго: Наступного тижня можна буде уникнути відключень світла – умови

Ілюстративне фото: Depositphotos

Вже з наступного тижня можна буде уникнути відключень світла за умови зниження спеки та введення до роботи додаткових енергоблоків, заявив голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький. Про це він розповів в ефірі Громадського радіо.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"Поки буде зберігатися спека (на щастя, виглядає так, що вона буде не дуже тривалою) — будуть певні дефіцитні години протягом кожної доби, кожного робочого дня. Як ви бачите, це здебільшого вечірні години, коли споживання найбільше", – заявив він.

Водночас наприкінці тижня компанія очікує спадання спеки, а також у роботу введуть додаткові енергоблоки на певних електростанціях – і це дозволить скомпенсувати дефіцит енергії, пояснив Кудрицький.

Відповідно, сподівається посадовець, на наступному тижні вдасться обійтися без відключень

На 21 серпня запланована одна черга відключень з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00. З 18:00 до 22:00 будуть застосовуватися дві черги відключень одночасно. В інші години – без обмежень.

Читайте також: Захист електропідстанцій від "шахедів": в Укренерго розповіли про будівництво та ціни