Укрэнерго опровергло фейки о якобы отключении света со следующей недели
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В сети 1 ноября массово распространялась информация о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе якобы в связи с похолоданиями. Компания "Укрэнерго" опровергла.

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"По состоянию на сегодняшний день оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что понижение температуры в начале следующей недели действительно ожидается и, вероятно, приведет к увеличению энергопотребления. Однако только Укрэнерго может прогнозировать, возникнет ли потребность в отключениях электроэнергии, в частности для бытовых потребителей.

В настоящее время компания не обнародовала прогнозы относительно возможных отключений.

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