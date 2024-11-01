Укрэнерго опровергло фейки о якобы отключении света со следующей недели

Только Укрэнерго может прогнозировать, возникнет ли потребность в отключениях электроэнергии, заявили в компании

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В сети 1 ноября массово распространялась информация о вероятном применении графиков почасовых отключений в Украине уже на следующей неделе якобы в связи с похолоданиями. Компания "Укрэнерго" опровергла.

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"По состоянию на сегодняшний день оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет", – говорится в заявлении.

В компании отметили, что понижение температуры в начале следующей недели действительно ожидается и, вероятно, приведет к увеличению энергопотребления. Однако только Укрэнерго может прогнозировать, возникнет ли потребность в отключениях электроэнергии, в частности для бытовых потребителей.

В настоящее время компания не обнародовала прогнозы относительно возможных отключений.

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