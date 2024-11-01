Укренерго спростувало фейки про нібито відключення світла з наступного тижня

Лише Укренерго може прогнозувати, чи виникне потреба у відключеннях електроенергії, зокрема для побутових споживачів, заявили у компанії

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У мережі 1 листопада масово поширювалася інформація про ймовірне застосування графіків погодинних відключень в Україні вже з наступного тижня нібито у зв'язку із похолоданнями. Компанія "Укренерго" спростувала.

"Станом на сьогодні підстав для запровадження графіків обмеження споживання для населення немає", – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що зниження температури на початку наступного тижня дійсно очікується і, ймовірно, призведе до збільшення енергоспоживання. Однак лише Укренерго може прогнозувати, чи виникне потреба у відключеннях електроенергії, зокрема для побутових споживачів.

Наразі компанія не оприлюднювала прогнозів щодо можливих відключень.

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