Укргидроэнерго о возможном ударе ракетами по Киевской ГЭС: Плотину разрушить не так просто
Укргидроэнерго заверило, что дамба Киевской ГЭС имеет значительный запас прочности и Россия, даже если захочет, не сможет так просто разрушить ее ракетами, чтобы затопить Киев. Об этом говорится на сайте компании.
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"Что касается возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом тогдашних угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто", – заявили в Укргидроэнерго.
В случае повреждения металлических затворов может начаться постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища с подтоплением некоторых территорий в нижнем бьефе, то есть ниже плотины, но оно будет временным.
"Поэтому Укргидроэнерго рассматривает распространение необоснованных оценок катастрофических последствий возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники", – заявила компания.
Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположена на реке Днепр и находится в нескольких километрах на север от Киева.
Уровень воды в Киевском водохранилище – около 100 м над уровнем моря, а большая часть Киева, особенно правобережная, находится на более высоких отметках – до 180 метров.
- Россия пыталась затопить Кривой Рог, разрушив плотину на реке Ингулец. В течение 14-16 сентября враг ударил по гидротехническим сооружениям 13 ракетами, в том числе дорогими и дефицитными гиперзвуковыми "Кинжалами".
- По мнению ISW, ударом по дамбе в Кривом Роге россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ.
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