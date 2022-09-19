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Укргидроэнерго о возможном ударе ракетами по Киевской ГЭС: Плотину разрушить не так просто

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 16:31
Укргидроэнерго о возможном ударе ракетами по Киевской ГЭС: Плотину разрушить не так просто - Фото
Фото: Википедия

Укргидроэнерго заверило, что дамба Киевской ГЭС имеет значительный запас прочности и Россия, даже если захочет, не сможет так просто разрушить ее ракетами, чтобы затопить Киев. Об этом говорится на сайте компании.

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"Что касается возможных сценариев ракетных обстрелов российскими войсками плотины Киевского гидроузла, критической угрозы для населения не прогнозируется. Поскольку сама станция и плотина спроектированы и построены в 60-х гг. с учетом тогдашних угроз, со значительным запасом прочности и устойчивости, разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения поражением ракетой не так просто", – заявили в Укргидроэнерго.

В случае повреждения металлических затворов может начаться постепенная неконтролируемая утечка воды из Киевского водохранилища с подтоплением некоторых территорий в нижнем бьефе, то есть ниже плотины, но оно будет временным.

"Поэтому Укргидроэнерго рассматривает распространение необоснованных оценок катастрофических последствий возможного прорыва плотины Киевской ГЭС как сомнительную, неуместную, а порой и вредную деятельность, направленную на нагнетание паники", – заявила компания.

Киевская ГЭС – первая (верхняя) ступень Днепровского каскада гидроэлектростанций, расположена на реке Днепр и находится в нескольких километрах на север от Киева.

Уровень воды в Киевском водохранилище – около 100 м над уровнем моря, а большая часть Киева, особенно правобережная, находится на более высоких отметках – до 180 метров.

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Андрій Водяний
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