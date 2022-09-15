Удар по дамбе в Кривом Роге. Россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ — ISW
Российские оккупанты, вероятно, ударом по дамбе в Кривом Роге пытались сорвать наступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики отмечают, что удар по дамбе, скорее всего, был нанесен для срыва украинских операций на реке Ингулец к югу от Кривого Рога.
Сама водная преграда является важной географической точкой для контрнаступления Украины, которое продолжается на границе Николаевской и Херсонской областей.
Институт считает, что россияне обстреляли дамбу, чтобы попробовать повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению, особенно в свете сообщений о том, что украинские воины пытаются расширить плацдарм на реке Ингулец в Херсонской области.
- Из-за удара РФ по дамбе под Кривым Рогом в Ингульце поднялся уровень воды. Жителей некоторых улиц просят эвакуироваться.
- В Офисе президента говорят, что воды уходит много, но ситуация контролируемая.
- Россияне выпустили по окрестностям Кривого Рога семь ракет, говорят в ОК "Юг". По уточненным данным, использовались аэробаллистические ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".
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