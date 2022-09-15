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Удар по дамбе в Кривом Роге. Россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ — ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 08:16
Удар по дамбе в Кривом Роге. Россияне, вероятно, пытались сорвать наступление ВСУ — ISW - Фото
Дамба в Кривом Роге (Фото: Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты, вероятно, ударом по дамбе в Кривом Роге пытались сорвать наступление Вооруженных Сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW). 

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Аналитики отмечают, что удар по дамбе, скорее всего, был нанесен для срыва украинских операций на реке Ингулец к югу от Кривого Рога.

Сама водная преграда является важной географической точкой для контрнаступления Украины, которое продолжается на границе Николаевской и Херсонской областей. 

Институт считает, что россияне обстреляли дамбу, чтобы попробовать повредить понтонные мосты ВСУ ниже по течению, особенно в свете сообщений о том, что украинские воины пытаются расширить плацдарм на реке Ингулец в Херсонской области. 

Читайте также: За удар по Кривому Рогу будет справедливое возмездие – Зеленский

Дмитро Гриниченко
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война кривой рог Херсонская область ракетные атаки наступление ВСУ
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