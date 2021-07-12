"Укркомнадзор". Данилов опроверг создание реестра запрещенных СМИ

Совет нацбезопасности и обороны не занимается созданием санкционного реестра СМИ, подлежащих запрету. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня на брифинге.

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"Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр, там, где будут запрещенные СМИ. Это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся", – сказал Данилов.

Он напомнил, что в Украине многие СМИ находятся под санкциями, но нет нормативно-правового инструмента применения этих санкций.

"Аппарат СНБО занимается сегодня этим вопросом... Это о том, как технологически обеспечить этот процесс. Это не о свободе слова, не об ограничениях, а именно о тех СМИ, против которых уже введены санкции, а именно каким образом это провайдер должен отработать, чтобы мы были уверены, что они не работают на наших территориях", – сказал Данилов.

По его словам, речь идет в том числе о давно запрещенных в Украине сайтах Вконтакте, Одноклассники и т. д.

Действительно, в Украине уже долгое время под санкциями находятся ряд российских пропагандистских медиа. К примеру, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал введение в действие пакета санкций против телекомпаний НТВ, Первый канал, ВГТРК, Звезда, агентства Россия сегодня и проч.

8 июля член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, который вошел в рабочую группу СНБО, сообщил, что совет на совещании 8 июля якобы принял решение о создании реестра запрещенных сайтов. По его словам, это "тот самый "Укркомнадзор", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине".

Вадим Ребрина

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