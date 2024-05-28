Умер Александр Мартыненко, основатель Интерфакс-Украина и бывший пресс-секретарь Кучмы
Во вторник, 28 мая, скончался основатель и глава информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. Об этом сообщила компания на своем сайте.
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Мартыненко работал в журналистике с 1990 года, в 1992-м основал и возглавил агентство "Интерфакс-Украина". С 2003 года стал генеральным директором компании.
С июня по ноябрь 1998 года Мартыненко работал заместителем главы администрации второго президента Леонида Кучмы. С 1998-го по 2001 год был пресс-секретарем главы государства.
После этого в течение года он был секретарем Совета по вопросам информационной политики при президенте, также работал консультантом АП.
В 2002-2003 годах Мартыненко входил в Национальный совет по телевидению и радиовещанию.
Награжден орденом "За заслуги" III степени, орденом князя Ярослава Мудрого V степени. С 2010 года – заслуженный журналист Украины.
Александр Мартыненко умер в возрасте 63 лет.
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