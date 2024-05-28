Помер Олександр Мартиненко, засновник Інтерфакс-Україна та колишній прессекретар президента Кучми
У вівторок, 28 травня, помер засновник і голова інформагентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко. Про це повідомила компанія на своєму сайті.
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Мартиненко працював у журналістиці з 1990 року, у 1992-му заснував й очолив агенцію "Інтерфакс-Україна". З 2003 року став генеральним директором компанії.
З червня до листопада 1998 року Мартиненко працював заступником голови адміністрації другого президента Леоніда Кучми. З 1998-го до 2001 року був прессекретарем очільника держави.
Після цього впродовж року він був секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові, також працював консультантом АП.
У 2002-2003 роках Мартиненко входив до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.
Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. З 2010 року – заслужений журналіст України.
Олександр Мартиненко помер у віці 63 років.
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