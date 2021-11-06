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Умер бывший нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2021, 13:36
Умер бывший нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский - Фото
Фото: Liga.net

Умер политик Ефим Звягильский, нардеп восьми созывов Верховной Рады и бывший и.о. премьер-министра. Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Звягильский умер сегодня, 6 ноября 2021 года, в Институте сердца. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Звягильскому было 88 лет.

Новость дополняется...

Умер бывший нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский
  • В ноябре 2014 года Звягильский открывал первое заседание Верховной Рады VIII созыва как старейший из нардепов.
Денис Юдин
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Ефим Звягильский коронавирус
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