Умер бывший нардеп и премьер-министр Ефим Звягильский

Умер политик Ефим Звягильский, нардеп восьми созывов Верховной Рады и бывший и.о. премьер-министра. Об этом в Facebook сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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Звягильский умер сегодня, 6 ноября 2021 года, в Институте сердца. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Звягильскому было 88 лет.

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В ноябре 2014 года Звягильский открывал первое заседание Верховной Рады VIII созыва как старейший из нардепов.

Денис Юдин

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