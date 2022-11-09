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Умер украинский политик, экс-депутат Юрий Кармазин

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 14:49
Умер украинский политик, экс-депутат Юрий Кармазин - Фото
Кармазин Юрий

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Об этом сообщается на странице Кармазина в Facebook.

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"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

Также о смерти Кармазина сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко, который ранее работал с ним вместе.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007-го по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. RIP", – написал Барвиненко.

Вадим Ребрина
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Юрий Кармазин
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