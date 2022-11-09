Умер украинский политик, экс-депутат Юрий Кармазин

На 66-м году жизни скончался известный украинский политик, народный депутат нескольких созывов Юрий Кармазин. Об этом сообщается на странице Кармазина в Facebook.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня в 10:00 перестало биться сердце Юрия Анатольевича Кармазина, любящего отца, мужа, человека, который вкладывал душу в будущее страны, но сердце его всегда принадлежало только семье. К сожалению, оно перестало биться. Семья потеряла часть себя, а страна ее создателя", – говорится в сообщении.

Также о смерти Кармазина сообщил председатель Одесского районного совета Виталий Барвиненко, который ранее работал с ним вместе.

"Ушел Юрий Кармазин. Работал с ним с 2007-го по 2012-й. Для многих некомфортный был, своеобразный, но однозначно яркий. RIP", – написал Барвиненко.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.