Умер ветеран войны на Донбассе, который совершил самосожжение на Майдане

В общественной организации Відсіч и родные бойцы сообщали, что он был недоволен политикой Зеленского в отношении к воинам, которые защищают Украину

Умер 49-летний ветеран войны на Донбассе Николай Микитенко, который в ночь на 11 октября совершил акт самосожжения на Майдане Независимости в Киеве. Об этом сообщила общественная организация Відсіч, в которую входит дочь бойца.

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"Сегодня перестало биться сердце нашего защитника Николая Никитенко. Выражаем искренние соболезнования его дочери, сыну, семье, друзьям. Покойся с миром, воин!" – написали на Facebook-странице организации.

Дочь Микитенко опубликовала в Facebook фото с отцом и стихотворением Василия Стуса "Як добре те, що смерті не боюсь я".

В ночь на 11 октября Микитенко совершил акт самосожжения на Майдане Независимости. Прохожие пытались его потушить. Мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела.

В Відсіч заявили, что Микитенко был недоволен политикой президента Владимира Зеленского по отношению к воинам, которые защищают Украину от агрессора. Дочь Микитенко говорила, что мотивы самосожжения отца были политическими: несогласие "с разведением войск на линии разграничения и ползучая оккупация России".

Марк Сировой

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