На Майдане совершил самосожжение ветеран российско-украинской войны

Дочь бойца говорит, что его мотивы – политические

В ночь на 11 октября на Майдане Независимости в Киеве 49-летний украинский военнослужащий Николай Микитенко совершил акт самосожжения. Об этом сегодня, 12 октября, в Facebook сообщила общественная организация Відсіч, в которую входит дочь бойца.

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Инцидент произошел в 3:30. По данным организации, прохожие пытались потушить Микитенко. Его госпитализировали с ожогами почти 100% тела, сказано в сообщении.

"По информации его дочери, военнослужащей Юлии Микитенко, ее отец жив, однако шансы выжить у него минимальные", – сообщили в организации.

Там говорят, что Микитенко был недоволен политикой президента Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Это также подтверждают родные бойца.

"Мотивы сугубо политические. Несогласие с действиями власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучая оккупация России. Он был абсолютно при трезвой памяти и четко осознавал, что делает. Не пытался себя потушить. Потушить пыталась молодежь, которая подбежала. В фонтане на Майдане", – рассказала дочь военного в комментарии Суспільному.

По информации Відсічі, в 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Нацгвардии им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС.

В комментарии Украинской правде спикер столичной полиции Оксана Блищик подтвердила, что в ночь на 11 октября на Майдане Независимости мужчина облил себя горючей смесью и поджог.

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Вадим Ребрина

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