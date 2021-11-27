Умерла замминистра образования Любомира Мандзий

После тяжелой болезни умерла замминистра и бывшая и. о. министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Адрей Садовый.

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"Грустная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская деятельница образования Любомира Мандзий", – написал он.

Болезнь Садовый не называет. По данным источников ZAXID.net, у Мандзий было онкологическое заболевание.

На сайте Министерства образования добавили ленту скорби на фото Мандзий. Ей было 48 лет, у нее был муж и сын.

Мандзий начинала карьеру на кафедре политологии философского факультета Львовского университета имени Франка. Проработала там с 2001 по 2016 год.

С 2016 по 2019-й была директором департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации. В июле 2019-го победила в конкурсе на должность главы Львовского облуправления Госслужбы качества образования.

С сентября 2019-го была заместителем министра образования Анны Новосад. С 25 марта 2020-го по 26 июня 2020-го была и.о. министра образования и науки. В последнее время работала замом главы МОН Сергея Шкарлета.

25 ноября умер бывший мэр Киева Александр Омельченко. Он боролся с последствиями коронавируса.

Марк Сировой

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