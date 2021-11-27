UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Умерла замминистра образования Любомира Мандзий

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 15:42
Умерла замминистра образования Любомира Мандзий - Фото
Любомира Мандзий (фото - пресс-служба МОН)

После тяжелой болезни умерла замминистра и бывшая и. о. министра образования Любомира Мандзий. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Адрей Садовый.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Грустная новость. После тяжелой болезни отошла в вечность украинская деятельница образования Любомира Мандзий", – написал он.

Болезнь Садовый не называет. По данным источников ZAXID.net, у Мандзий было онкологическое заболевание.

На сайте Министерства образования добавили ленту скорби на фото Мандзий. Ей было 48 лет, у нее был муж и сын.

Умерла замминистра образования Любомира Мандзий

Мандзий начинала карьеру на кафедре политологии философского факультета Львовского университета имени Франка. Проработала там с 2001 по 2016 год.

С 2016 по 2019-й была директором департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации. В июле 2019-го победила в конкурсе на должность главы Львовского облуправления Госслужбы качества образования.

С сентября 2019-го была заместителем министра образования Анны Новосад. С 25 марта 2020-го по 26 июня 2020-го была и.о. министра образования и науки. В последнее время работала замом главы МОН Сергея Шкарлета.

Умерла замминистра образования Любомира Мандзий

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
смерть болезнь Министерство образования Любомира Мандзий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 