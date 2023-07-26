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Умерла Шинейд ОʼКоннор

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 21:37
Умерла Шинейд ОʼКоннор - Фото
Шинейд ОʼКоннор (Фото: EPA)

Ирландская певица и автор песен Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Washington Post.

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Как пишет WP, Шинейд ОʼКоннор продала миллионы пластинок в 1990-х годах со своими неземными балладами и мятежными гимнами, бросая вызов стереотипам о том, как должна вести себя поп-звезда женского пола – брила голову, рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем, протестовала против католической церкви во время выступления в прямом эфире.

Семья Шинейд ОʼКоннор объявила о смерти в заявлении, опубликованном в 26 июля в ирландских СМИ. Причины смерти певицы пока неизвестны.

Наталья Медведева
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смертьШинейд О Коннор
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