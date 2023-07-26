Умерла Шинейд ОʼКоннор

Ирландская певица и автор песен Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Washington Post.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как пишет WP, Шинейд ОʼКоннор продала миллионы пластинок в 1990-х годах со своими неземными балладами и мятежными гимнами, бросая вызов стереотипам о том, как должна вести себя поп-звезда женского пола – брила голову, рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем, протестовала против католической церкви во время выступления в прямом эфире.

Семья Шинейд ОʼКоннор объявила о смерти в заявлении, опубликованном в 26 июля в ирландских СМИ. Причины смерти певицы пока неизвестны.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.