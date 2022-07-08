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Уничтожать как можно больше живой силы россиян. Подоляк рассказал о тактике деблокады

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 23:35
Уничтожать как можно больше живой силы россиян. Подоляк рассказал о тактике деблокады - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео 24 канала)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, важным элементом тактики деблокады временно захваченных территорий должно быть уничтожение как можно большего количества живой силы оккупантов, чтобы спровоцировать панические настроения в российском обществе. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

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"Они (россияне. – Ред.) будут воевать так, как воюют – будут уничтожать нам города и села. Поэтому мы должны остановить, массированно уничтожать живую силу россиян. Я подчеркиваю, это важно. Потому что это будет деморализировать еще больше, и панические настроения будут не только на приграничных территориях РФ, а по всей стране. Чем больше мы уничтожаем живой силы россиян на поле боя, тем быстрее мы получаем максимально истерические и панические настроения в России, и это ключевое", – отметил Подоляк.

По его словам, жители РФ должны задавать властям вопросы, почему в Украине массово гибнут их дети.

"Тактика деблокады должна быть четкой – выбиваем максимально жестко, уничтожаем максимальное количество живой силы, провоцируем максимально панические и истерические настроения и постепенно деблокируем свою территорию", – сказал Подоляк.

Он добавил, что, к сожалению, эта территория будет "разрушена". "Потому что там, где есть россияне, все разрушено", – сказал он. Но после победы Украины все будет восстанавливаться, отметил советник главы ОП.

  • В мае советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ готовятся военным путем освободить оккупированные территории Украины, при этом штурм городов применяться не будет. 
  • 8 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона призвала жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.
Вадим Ребрина
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