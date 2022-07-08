Уничтожать как можно больше живой силы россиян. Подоляк рассказал о тактике деблокады

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, важным элементом тактики деблокады временно захваченных территорий должно быть уничтожение как можно большего количества живой силы оккупантов, чтобы спровоцировать панические настроения в российском обществе. Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

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"Они (россияне. – Ред.) будут воевать так, как воюют – будут уничтожать нам города и села. Поэтому мы должны остановить, массированно уничтожать живую силу россиян. Я подчеркиваю, это важно. Потому что это будет деморализировать еще больше, и панические настроения будут не только на приграничных территориях РФ, а по всей стране. Чем больше мы уничтожаем живой силы россиян на поле боя, тем быстрее мы получаем максимально истерические и панические настроения в России, и это ключевое", – отметил Подоляк.

По его словам, жители РФ должны задавать властям вопросы, почему в Украине массово гибнут их дети.

"Тактика деблокады должна быть четкой – выбиваем максимально жестко, уничтожаем максимальное количество живой силы, провоцируем максимально панические и истерические настроения и постепенно деблокируем свою территорию", – сказал Подоляк.

Он добавил, что, к сожалению, эта территория будет "разрушена". "Потому что там, где есть россияне, все разрушено", – сказал он. Но после победы Украины все будет восстанавливаться, отметил советник главы ОП.

В мае советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ готовятся военным путем освободить оккупированные территории Украины, при этом штурм городов применяться не будет.

8 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона призвала жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Вадим Ребрина

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