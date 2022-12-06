Уничтожено 500 оккупантов за сутки: сводка потерь армии России
06.12.2022, 09:00
Уничтоженный российский танк (Фото: Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины за сутки уничтожили 500 российских военных и пять танков, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля по 6 декабря армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава ‒ около 92 200 (+510) человек ликвидировано,
танков ‒ 2929 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 5905 (+5),
артиллерийских систем ‒ 1915 (+1),
РСЗО ‒ 395 (0),
средств ПВО ‒ 211 (0),
самолетов ‒ 281 (0),
вертолетов ‒ 264 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1587 (+5),
крылатых ракет ‒ 592 (+61),
кораблей/катеров ‒ 16 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4505 (+8),
спецтехники ‒ 163 (0).
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