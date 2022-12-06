Уничтожено 500 оккупантов за сутки: сводка потерь армии России

Силы обороны Украины за сутки уничтожили 500 российских военных и пять танков, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля по 6 декабря армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава ‒ около 92 200 (+510) человек ликвидировано,

танков ‒ 2929 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 5905 (+5),

артиллерийских систем ‒ 1915 (+1),

РСЗО ‒ 395 (0),

средств ПВО ‒ 211 (0),

самолетов ‒ 281 (0),

вертолетов ‒ 264 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1587 (+5),

крылатых ракет ‒ 592 (+61),

кораблей/катеров ‒ 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4505 (+8),

спецтехники ‒ 163 (0).

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Марко Сировой

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