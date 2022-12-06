РФ с авиацией наступает на двух направлениях, ВСУ отбивают атаки на Донбассе – сводка ГШ

Украинские военные отбили ряд атак на Донбассе и полируют российских оккупантов ракетами, артиллерией, авиацией. Армия России при поддержке авиации пытается наступать на двух направлениях, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Армия РФ обстреливает Украину и наносит ракетные удары, ведет наступление и активно применяет авиацию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Оборонительные действия оккупанты ведут на Запорожском, Херсонском, Новопавловском, Купянском и Лиманском направлениях.

Украинские военные за сутки отбили атаки в районах Верхнекаменского, Бахмута, Андреевки, Яковлевки, Соледара, Курдюмовки, Красногоровки Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла 15 ударов по скоплениям сил и техники врага, пять раз ударила по позициям зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили два пункта управления, восемь районов скопления личного состава и важный объект врага.

В ВСУ назвали Бахмутское направление самым кровавым – ключевой точкой решения войны.

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Марко Сировой

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