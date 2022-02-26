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Уничтожено более 3000 оккупантов. Резников объяснил, как можно помочь силам обороны

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 13:42
Уничтожено более 3000 оккупантов. Резников объяснил, как можно помочь силам обороны - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны

Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага, подчеркивает министр обороны Алексей Резников в своем обращении.

На сегодняшнее утро количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек.

Более 200 интервентов попали в плен и количество пленных увеличивается.
Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера было сбито семь вертолетов, рассказал он.

Министр обороны отмечает: поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, враг пытается изменить тактику.
Поэтому войска РФ обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения. Начали более активно применять ДРГ и десант.

"Наша армия и тероборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на упреждение", – подчеркивает Резников.

Он отметил, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.

Поэтому Министр обороны призвал украинцев самостоятельно задерживать подозрительных лиц, которые устанавливают маяки или наносят метки, не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте или информировать о них тероборону.

Задержанные могут стать источником полезной информации, подчеркнул Резников.

Тех, кто сознательно сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "подзаработать", министр обороны призвал отказаться от преступных намерений, пока не поздно.

"За двое суток российские изверги убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. В таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми", – заметил он.

Особую просьбу министра обороны озвучил для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай.

"Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее", – призвал Резников.

Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против неприятеля, пояснил министр обороны.

Ірина Петренко
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Алексей Резников тероборона полномасштабная война
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