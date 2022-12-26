Уничтожено еще 550 оккупантов. Наибольшие потери у РФ – под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой
Украинские военные за сутки уничтожили 550 российских оккупантов, сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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Наибольшие потери армия России понесла на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 26 декабря армия РФ потеряла:
личного состава ‒ около 102 600 (+550) человек ликвидировано;
танков ‒ 3016 (+5);
боевых бронированных машин ‒ 6017 (+7);
артиллерийских систем – 1996 (+5);
РСЗО – 418 (0);
средств ПВО ‒ 212 (0);
самолетов – 283 (0);
вертолетов – 267 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня– 1707 (+1);
крылатых ракет ‒ 653 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4647 (+12);
спецтехники ‒ 178 (0).
- По данным Генштаба, из-за серьезных потерь армия России свозит тяжелораненых в Старобельск и ищет донорскую кровь в Горловке.
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