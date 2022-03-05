"Уничтожим всех". ГУР МО публикует список оккупантов, вторгнувшихся в Украину из Беларуси

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе восточного военного округа) российских оккупационных войск, которые осуществляют вторжение в Украину со стороны Беларуси.

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В списке, опубликованном на русском языке, – 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.

"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.

Полный список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО – по ссылке.

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