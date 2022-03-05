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"Уничтожим всех". ГУР МО публикует список оккупантов, вторгнувшихся в Украину из Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2022, 18:06

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список военнослужащих 11-й армии ВВС и ПВО (оперативное объединение воздушно-космических сил Российской Федерации в составе восточного военного округа) российских оккупационных войск, которые осуществляют вторжение в Украину со стороны Беларуси.

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В списке, опубликованном на русском языке, – 42 фамилии с указанием воинского звания, должности, номера удостоверения личности, даты и места рождения.

"Уничтожим всех". ГУР МО публикует список оккупантов, вторгнувшихся в Украину из Беларуси

"Вы пришли на нашу землю проводить спецоперацию по демилитаризации? На самом же деле убиваете мирное население. Мы вам покажем, что такое настоящая демилитаризация, уничтожая вас один за другим", – говорится в сообщении.

Полный список оккупантов, фамилии которых собрало ГУР МО – по ссылке.

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