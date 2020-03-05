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Упаковали. Замглавы ОП Тимошенко для Зеленского протестировал спецносилки: фото

Упаковали. Замглавы ОП Тимошенко для Зеленского протестировал спецносилки: фото - Фото
Фото: пресс-служба ОП
05.03.2020, 15:59

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко протестировал спецносилки для эвакуации и перевозки пациентов

Президент Владимир Зеленский осмотрел санитарный вертолет МИ-8МТВ-1, который заступает на дежурство на базе ГСЧС. Медики показали Зеленскому порядок действий при эвакуации и перевозке пациентов. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко протестировал спецносилки. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Сообщается, что вертолет оснащен изоляционной капсулой, биозащитными комплектами (костюмы, медицинские перчатки, респираторы), дезинфекционным душем, специальным модулем, в котором фиксируется индивидуальная капсула с пациентом во время перелета, и всеми необходимыми реанимационными средствами и оборудованием.

Вертолет может преодолевать расстояние до 1200 км и транспортировать от двух до шести пациентов. Зеленский осмотрел борт и пообщался с пилотами.

  • Сегодня Зеленский посетил медцентр Нацгвардии в Новых Санжарах, где закончилась двухнедельная обсервация украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. 
Владислав Сердюк
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