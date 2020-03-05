Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

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Сегодня в Новых Санжарах заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая

Президент Владимир Зеленский приехал в медцентр Нацгвадрии в Новых Санжарах, где сегодня заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Прямую трансляцию вела Радио Свобода

Ни у кого из эвакуированных и тех, кто был с ними в контакте во время карантина, не выявлено ни признаков коронавируса, ни даже подозрений на него. 

Журналист Александр Махов, который находился в обсервации, сообщал, что в 12:00 планируют всех отпустить.

"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - писал он.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 20 февраля эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

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Теги: Владимир Зеленский, Новые Санжары
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