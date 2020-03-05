Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

Президент Владимир Зеленский приехал в медцентр Нацгвадрии в Новых Санжарах, где сегодня заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Прямую трансляцию вела Радио Свобода.
Ни у кого из эвакуированных и тех, кто был с ними в контакте во время карантина, не выявлено ни признаков коронавируса, ни даже подозрений на него.
Журналист Александр Махов, который находился в обсервации, сообщал, что в 12:00 планируют всех отпустить.
"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - писал он.
Читайте также: Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин