Зеленский приехал в Новые Санжары: видео

Президент Владимир Зеленский приехал в медцентр Нацгвадрии в Новых Санжарах, где сегодня заканчивается двухнедельный срок обсервации украинцев, которых ранее эвакуировали из Китая. Прямую трансляцию вела Радио Свобода.

Ни у кого из эвакуированных и тех, кто был с ними в контакте во время карантина, не выявлено ни признаков коронавируса, ни даже подозрений на него.

Журналист Александр Махов, который находился в обсервации, сообщал, что в 12:00 планируют всех отпустить.

"Должны выдать справку об отсутствии коронавируса и справку о пребывании в обсервации. Автобусами развезут людей по городам. Иностранцев отвезут в Киев. Вероятно, будет встреча с президентом", - писал он.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется .

20 февраля эвакуированных из Уханя граждан Украины и других стран привезли в обсервацию в Санжарах Полтавской области. При этом люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированными.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

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