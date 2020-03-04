Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин

Ограничения на массовые скопления людей будут введены после того, как зафиксируют первый случай передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.
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"Даже один зафиксированный случай передачи внутри страны - и мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где был зафиксирован случай, вводить ограничительные противоэпидемические меры: закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - сказал он.
В Минздраве также рассматривают возможность введения ограничительных противоэпидемических мер в случае выявления завезенного случая, но при наличии у заболевшего большого количества контактов.
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