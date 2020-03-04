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Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин

Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.03.2020, 13:47

По словам Виктора Ляшко, если будет зафиксирован даже один случай передачи внутри страны, то Минздрав будет рекомендовать закрывать школы

Ограничения на массовые скопления людей будут введены после того, как зафиксируют первый случай передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

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"Даже один зафиксированный случай передачи внутри страны - и мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где был зафиксирован случай, вводить ограничительные противоэпидемические меры: закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - сказал он.

В Минздраве также рассматривают возможность введения ограничительных противоэпидемических мер в случае выявления завезенного случая, но при наличии у заболевшего большого количества контактов.

  • В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.
  • 3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.
  • 3 марта министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что в Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

Читайте также хронику LIGA.net: Коронавирус из Китая: главные новости

Арина Толина, Шмыкова Александра
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Виктор Ляшко карантин Зоряна Скалецкая коронавирус COVID-19
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