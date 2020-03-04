Коронавирус. Минздрав объяснил, при каких условиях могут ввести карантин

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Ограничения на массовые скопления людей будут введены после того, как зафиксируют первый случай передачи коронавируса COVID-19 внутри Украины. Об этом сегодня на брифинге сообщил замминистра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко.

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"Даже один зафиксированный случай передачи внутри страны - и мы сразу будем рекомендовать органам местного самоуправления на той территории, где был зафиксирован случай, вводить ограничительные противоэпидемические меры: закрывать школы, детские сады, музеи, кинотеатры, торгово-развлекательные центры", - сказал он.

В Минздраве также рассматривают возможность введения ограничительных противоэпидемических мер в случае выявления завезенного случая, но при наличии у заболевшего большого количества контактов.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка инфекции COVID-19 (ранее 2019-nCoV): вирус вызывает пневмонию нового типа. По состоянию на конец зимы эвакуация украинцев из Италии, где сильнейшая вспышка COVID-19, не планируется.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19: вирус поразил мужчину в Черновцах.

3 марта м инистр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что в Украине ограничительные меры из-за распространения заболевания коронавирусом COVID-19 будут вводиться в зависимости от динамики появления новых инфицированных.

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