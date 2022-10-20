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Управляющий выгнал двух украинок из ресторана в Париже со словами "Вива Путин!" – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 00:01
Управляющий выгнал двух украинок из ресторана в Париже со словами
Скріншот

Во Франции управляющий одним из парижских ресторанов выгнал украинок из заведения со словами "Вива Путин". Видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

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В сообщении сказано, что инцидент произошел в парижском ресторане Le Cosy Montparnasse.

Поклонник российского диктатора Владимир Путина выпроводил двух женщин за дверь, подчеркнул, что он француз, несколько раз повторил "Вива Путин" и поаплодировал сам себе.

Инцидент уже "оценили" в Google-отзывах. Рейтинг заведения сейчас составляет 2,7, у ресторана уже более 78 000 отзывов, многие из которых были написаны сегодня вечером.

Управляющий выгнал двух украинок из ресторана в Париже со словами "Вива Путин!" – видео

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Оксана Житнюк
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владимир путин франция ресторан париж Le Cosy Montparnasse
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