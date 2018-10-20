УПЦ КП утвердила титул для предстоятеля Филарета

Фото: cerkva.info

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На заседании синода УПЦ КП приняла и утвердила полную и сокращенную форму обращения к своему предстоятелю

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Сегодня синод Украинской православной церкви Киевского патриахата утвердил полную и сокращенную форму титула для своего предстоятеля Филарета. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Полный титул звучит как: "Святейший и блаженнейший, архиепископ и митрополит Киева - матери городов русских, галицкий, патриарх всей Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской лавр священноархимандрит".

Сокращенный титул: "Святейший (имя), патриарх Киевский всей Руси-Украины".

В отношениях с другими поместными православными церквами допустимая форма "Блаженнейший архиепископ (имя), митрополит Киевский и всей Руси-Украины".

Такие формы обращения закрепили "в связи с изменениями, которые происходят в Украинской православной церкви".

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Церквям предстоить провести объединительный собор, задачей которого будет утвердить решение о церковном единстве и выбрать предстоятеля единой поместной автокефальной УПЦ. Он от имени церкви получит томос об автокефалии.