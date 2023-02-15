UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Уровень моря повышается, могут исчезнуть целые страны – генсек ООН

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 11:07
Уровень моря повышается, могут исчезнуть целые страны – генсек ООН - Фото
Антониу Гутерриш (Скриншот видео)

В мире повышается уровень моря, это может привести к тому, что исчезнут целые страны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш  на заседании Совбеза ООН, посвященном последствиям повышения уровня моря для глобального мира и безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Гутерриш подчеркнул, что эта проблема касается как малых островных государств, так и прибрежных районов во многих странах мира, в том числе развитых.

Как отмечается, Всемирная метеорологическая организация опубликовала новые данные, согласно которым в XX веке в среднем глобальный уровень моря повышался быстрее, чем в любое другое столетие за последние 3000 лет.

При этом мировой океан в течение последнего столетия нагревался быстрее, чем когда-либо за последние 11 000 лет.

Если средняя глобальная температура вырастет на два градуса, повышение уровня моря может ускориться вдвое, а дальнейший рост температуры приведет к экспонентному повышению уровня мирового океана.

"При любом сценарии такие страны, как Бангладеш, Китай, Индия и Нидерланды, окажутся в опасности. Мегаполисы на всех континентах столкнутся с серьезными последствиями, включая Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарта, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго", – заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что в некоторых странах, таких как Фиджи, Вануату и Соломоновы Острова, повышение уровня моря уже привело к массовым переселениям людей.

В Северной Африке соленая вода проникает в почву, смешивается с пресной водой, что приводит к гибели урожая.

В Сомали похожие процессы ведут к повышенной конкуренции за скудные ресурсы пресной воды.

"Общины, проживающие в низменных районах, и целые страны могут исчезнуть с лица земли", – сказал Гутерриш.

Читайте также: За год ограничений на пластиковые пакеты украинцы уменьшили их использование на 40-90%

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш уровень моря ООН экология климат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 