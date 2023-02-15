Уровень моря повышается, могут исчезнуть целые страны – генсек ООН

В мире повышается уровень моря, это может привести к тому, что исчезнут целые страны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза ООН, посвященном последствиям повышения уровня моря для глобального мира и безопасности.

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Гутерриш подчеркнул, что эта проблема касается как малых островных государств, так и прибрежных районов во многих странах мира, в том числе развитых.

Как отмечается, Всемирная метеорологическая организация опубликовала новые данные, согласно которым в XX веке в среднем глобальный уровень моря повышался быстрее, чем в любое другое столетие за последние 3000 лет.

При этом мировой океан в течение последнего столетия нагревался быстрее, чем когда-либо за последние 11 000 лет.

Если средняя глобальная температура вырастет на два градуса, повышение уровня моря может ускориться вдвое, а дальнейший рост температуры приведет к экспонентному повышению уровня мирового океана.

"При любом сценарии такие страны, как Бангладеш, Китай, Индия и Нидерланды, окажутся в опасности. Мегаполисы на всех континентах столкнутся с серьезными последствиями, включая Лагос, Мапуту, Бангкок, Дакку, Джакарта, Мумбаи, Шанхай, Копенгаген, Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес и Сантьяго", – заявил генсек ООН.

Гутерриш подчеркнул, что в некоторых странах, таких как Фиджи, Вануату и Соломоновы Острова, повышение уровня моря уже привело к массовым переселениям людей.

В Северной Африке соленая вода проникает в почву, смешивается с пресной водой, что приводит к гибели урожая.

В Сомали похожие процессы ведут к повышенной конкуренции за скудные ресурсы пресной воды.

"Общины, проживающие в низменных районах, и целые страны могут исчезнуть с лица земли", – сказал Гутерриш.

Согласно прогноза Atlantic Council, в ближайшие 10 лет климатическая повестка будет самой актуальной.

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Наталія Медведєва

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