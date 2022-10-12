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Уровень воды в Днепре поднялся на метр. В КГГА говорят — из-за интенсивной работы ГЭС

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 11:48
Уровень воды в Днепре поднялся на метр. В КГГА говорят — из-за интенсивной работы ГЭС - Фото
Киевская ГЭС

Уровень воды в Днепре поднялся примерно на 1 метр. Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук говорит, что уровень воды не превышает аварийных значений и объясняет это интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Городские службы контролируют ситуацию. По информации специалистов, уровень воды стабилизируется в течение недели, сообщили в городской администрации.

В Укргидроэнерго проинформировали КГГА, что ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме – компания продолжает обеспечивать покрытие пиковых нагрузок, регулировку частоты и мощности, а также мобильный аварийный резерв в объединенной энергосистеме Украины.

В мэрии напомнили, что в результате повреждения инфраструктуры российскими обстрелами возросла нагрузка на энергосистему Украины.

"Поэтому призываем жителей города минимизировать потребление электроэнергии, чтобы помочь пройти критические нагрузки наших электросетей. Просим снизить использование мощных электроприборов, особенно в вечерние пиковые часы нагрузок (с 17:00 до 22:00)", – говорится в сообщении.

Вадим Ребрина
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энергетика КГГА днепр киевская гэс
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