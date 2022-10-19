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Урсула фон дер Ляйен: Удары РФ по инфраструктуре Украины – военные преступления

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2022, 14:19
Урсула фон дер Ляйен: Удары РФ по инфраструктуре Украины – военные преступления - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - EPA)

Удары России по критической энергетической инфраструктуре в Украине – военные преступления. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте, сообщает CNN.

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"Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с четкой целью оставить мужчин, женщин, детей без воды, электричества и отопления с приходом зимы – это акты чистого террора, и мы должны называть это именно так", – сказала фон дер Ляйен.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты разрушили 30% украинских электростанций с 10 октября.
  • Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что Россия методично и профессионально разрушает энергетическую инфраструктуру Украины. Он предположил, что "враг знает, куда бить", потому что его, скорее всего, консультируют энергетики.
  • НЭК "Укрэнерго" попросила украинцев ограничить потребление электроэнергии не только вечером, но и утром и днем.
Вадим Ребрина
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