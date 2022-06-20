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Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынудили россиян подтягивать подкрепления – ISW

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 03:25
Успешные контратаки ВСУ в районе Запорожья вынудили россиян подтягивать подкрепления – ISW - Фото
Карта ISW

Успешные украинские контратаки в районе Запорожья вынуждают российские войска срочно перебрасывать подкрепления на этот ослабленный участок линии фронта. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW) за 19 июня.

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Как отмечается, российские войска продолжают накапливать технику и живую силу в центре Запорожской области, особенно вдоль линии Днепрорудное-Васильевка-Орехов, вероятно, в ответ на украинские контратаки.

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские войска в Запорожской области отодвинули линию фронта южнее на 10 км.

Запорожская ОВА заявила, что оккупанты перебрасывают вооружение и технику из Крыма через Мелитополь в районы Васильевки и Пологи, а также о столкновениях российских диверсионных групп с украинскими войсками вблизи границы Запорожской и Донецкой областей.

Эксперты ISW отмечают, что россияне, вероятно, стягивают войска в Запорожскую область для защиты от продолжающихся украинских контратак на Мелитополь, которые могут угрожать российскому контролю над городом.

Читайте также: Контратаки ВСУ в ближайшие недели будут еще больше угрожать оккупантам в Херсоне – ISW

Наталия Медведева
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Запорожье isw мелитополь
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