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17.04.2019, 14:37

Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ

Успеть на стадион: Порошенко просит изменить время дебатов на ТВ - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Петр Порошенко готов 19 апреля присутствовать и на теледебатах, и на НСК Олимпийский, поэтому просит ЦИК перенести начало дебатов на Суспильном

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Штаб Порошенко обратился к Центризбиркому с просьбой изменить время проведения дебатов на Суспильном таким образом, чтобы Петр Порошенко мог 19 апреля присутствовать также на дебатах на НСК Олимпийский. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава предвыборного штаба Олег Медведев.

По словам Медведева, закон предусматривает, что дебаты на Суспильном должны состояться 19 апреля в промежутке времени с 19:00 до 22:00. Центризбирком ранее утвердил начало дебатов в 20:00. 

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"Поскольку наш оппонент (Владимир Зеленский, - ред.) отказался от какого-либо другого времени проведения дебатов... и настаивает на том, что (встреча на Олимпийском, - ред.) должна быть именно в 19:00... Порошенко готов быть и там, и там", - сказал Медведев.

Штаб просит ЦИК так сформировать вечерний график 19 апреля, чтобы Порошенко мог быть и на дебатах на стадионе с Зеленским, и принять участие в дебатах, предусмотренных законодательством. Поэтому сегодня от имени кандидата Порошенко его представитель в Центризбиркоме Руслан Князевич обращается к ЦИК с ходатайством внести изменения в положение о порядке проведения дебатов и перенести их начало на более позднее время, например, на 21:00.

При этом в штабе Порошенко считают, что 60 минут для дебатов мало, и стоит продлить их хотя бы до полутора часов. Медведев отметил, что во время дебатов вопросы задают не журналисты, а кандидаты друг другу. 

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Теги: дебаты
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