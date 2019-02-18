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18.02.2019, 15:56

Кто захватил корабли ВСУ в Крыму: установлены личности

Кто захватил корабли ВСУ в Крыму: установлены личности - Фото
Фото: cr.npu.gov.ua

В 2014 году в Севастополе члены незаконного вооруженного формирования "Рубеж" принимали участие в захвате украинских кораблей и воинских частей

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Полиция установила и объявила в розыск главарей и членов незаконного вооруженного формирования "Рубеж", входившего в состав "самообороны Крыма", которые в 2014 году принимали участие в захватах украинских кораблей и воинских частей на территории Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в АРК.

Главарю формирования сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 260 (Руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия) УК. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Кроме того установлены девять членов НВФ "Рубеж", которые в марте 2014 года принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", воинских частей ВСУ.

Также члены банды участвовали в организации деятельности блок-постов.

Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (Участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования) УК. За это предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал в октябре 2018 г генпрокурор Юрий Луценко, по делам об оккупации Россией Крыма за преступления против национальной безопасности объявлены подозрения 467 лицам, в суд ушли 100 уголовных производств с обвинительным актами. В трех уголовных производствах суды вынесли приговоры .

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Теги: Крым, аннексия, оккупация, самооборона, севастополь
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