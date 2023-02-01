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Увеличение российских диверсантов в устье Днепра может быть имитацией активности – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2023, 13:40
Увеличение российских диверсантов в устье Днепра может быть имитацией активности – ВСУ - Фото
Наталья Гуменюк (фото — ее Facebook)

Увеличение числа диверсионных групп российских оккупантов в устье Днепра возле Херсона может быть имитацией активности. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, активизация диверсионных групп оккупантов в устье Днепра может быть определенным признаком подготовки оккупантов к наступлению.

"Но не того, что они пытаются проверять глубину и мощность нашей обороны. Скорее всего, это то самое нагнетание ситуации, имитации активности, в частности на тех участках, где успеха они не добьются", – сказала представительница ОК "Юг".

Она пояснила, что масштабы деятельности оккупантов в этом районе не достаточны для форсирования Днепра. 

"Специфика географии, погоды, мощности тех сил, которые у них есть – использование гражданских лодок с навесными моторами – это не та мощность, которая нужна, например, для форсирования Днепра", – сказал Гуменюк.

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Наталія Медведєва
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война Херсон днепр ОК Юг Наталья Гуменюк
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