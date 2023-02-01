Увеличение российских диверсантов в устье Днепра может быть имитацией активности – ВСУ

Увеличение числа диверсионных групп российских оккупантов в устье Днепра возле Херсона может быть имитацией активности. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, активизация диверсионных групп оккупантов в устье Днепра может быть определенным признаком подготовки оккупантов к наступлению.

"Но не того, что они пытаются проверять глубину и мощность нашей обороны. Скорее всего, это то самое нагнетание ситуации, имитации активности, в частности на тех участках, где успеха они не добьются", – сказала представительница ОК "Юг".

Она пояснила, что масштабы деятельности оккупантов в этом районе не достаточны для форсирования Днепра.

"Специфика географии, погоды, мощности тех сил, которые у них есть – использование гражданских лодок с навесными моторами – это не та мощность, которая нужна, например, для форсирования Днепра", – сказал Гуменюк.

Вчера, 31 января, Генштаб сообщил, что россияне активизировали диверсантов в устье Днепра в районе Херсона – ВСУ уничтожили пять лодок за сутки.

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Наталія Медведєва

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