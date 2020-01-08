В 2019 году ГПСУ не пустила в Чернобыльскую зону 186 человек

Припять (фото - LIGA.net)

В 2019 году сотрудники Госпогранслужбы задержали на границе 186 человек при попытке незаконно проникнуть в Чернобыльскую зону. Об этом сообщает ГПСУ.

По данным ГПСУ, подавляющее большинство задержанных - так называемые сталкеры. По сравнению с прошлыми годами территория зоны начала привлекать иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности, в частности, девать граждан Беларуси, семь граждан РФ, 21 гражданина из стран Евросоюза (Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции), четырех уроженцев Казахстана и трех граждан США.

За проникновение на эту территорию без разрешения предусмотрена административная ответственность.

В августе 2019 года Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения Чернобыльской зоны отчуждения.

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