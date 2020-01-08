Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В 2019 году ГПСУ не пустила в Чернобыльскую зону 186 человек

В 2019 году ГПСУ не пустила в Чернобыльскую зону 186 человек - Фото
Припять (фото - LIGA.net)
08.01.2020, 16:23

Из них 133 гражданина Украины

В 2019 году сотрудники Госпогранслужбы задержали на границе 186 человек при попытке незаконно проникнуть в Чернобыльскую зону. Об этом сообщает ГПСУ.

По данным ГПСУ, подавляющее большинство задержанных - так называемые сталкеры. По сравнению с прошлыми годами территория зоны начала привлекать иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности, в частности, девать граждан Беларуси, семь граждан РФ, 21 гражданина из стран Евросоюза (Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции), четырех уроженцев Казахстана и трех граждан США.

За проникновение на эту территорию без разрешения предусмотрена административная ответственность.

  • В августе 2019 года Государственное агентство по управлению зоной отчуждения разработало водные маршруты посещения Чернобыльской зоны отчуждения. 

Читайте также: "Начнем захлебываться": Как живет Чернобыль после "Чернобыля"

Напишите нам
припять зона отчуждения гпсу
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 