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В 2022 году Россию покинут более 15 000 миллионеров: исследование

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 03:47
В 2022 году Россию покинут более 15 000 миллионеров: исследование - Фото
Иллюстративное фото: EPA

В этом году из России уедут более 15 000 миллионеров, поскольку богатые граждане отвергнут режим диктатора Путина после вторжения в Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование аналитического агентства Henley&Partners.

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Ожидается, что около 15% россиян с активами на сумму более $1 млн эмигрируют в другие страны к концу 2022 года – это более 15 000 человек.

"Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что коллапсу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", – сказал глава исследовательского отдела New World Wealth Эндрю Амойлс, который собирал данные для Henley.

Украина, по прогнозам, понесет наибольшую потерю состоятельных лиц в процентном отношении к своему населению: ожидается, что к концу года страну покинут 2800 миллионеров (или 42% всех богатых людей в Украине).

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Наталия Медведева
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эмиграция санкции миллионеры
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