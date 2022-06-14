В 2022 году Россию покинут более 15 000 миллионеров: исследование

В этом году из России уедут более 15 000 миллионеров, поскольку богатые граждане отвергнут режим диктатора Путина после вторжения в Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование аналитического агентства Henley&Partners.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ожидается, что около 15% россиян с активами на сумму более $1 млн эмигрируют в другие страны к концу 2022 года – это более 15 000 человек.

"Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что коллапсу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", – сказал глава исследовательского отдела New World Wealth Эндрю Амойлс, который собирал данные для Henley.

Украина, по прогнозам, понесет наибольшую потерю состоятельных лиц в процентном отношении к своему населению: ожидается, что к концу года страну покинут 2800 миллионеров (или 42% всех богатых людей в Украине).

Читайте также: Самолеты российских олигархов продолжают летать в небе ЕС, несмотря на санкции – Welt

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.