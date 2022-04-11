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В Администрации президента до 2019 года работал российский агент – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 18:15
В Администрации президента до 2019 года работал российский агент – СБУ - Фото
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала экс-чиновника Администрации президента, работавшего там до 2019 года. Он с 2014 г. сотрудничал с российскими спецслужбами, сообщил начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью Фактам.

"Этот человек в свое время, до 2019 года, работал в тогда еще Администрации Президента Украины, занимал определенную должность и имел доступ к государственной тайне и к информации с ограниченным, я бы назвал даже критическим уровнем доступа", – рассказал Дудин.

Экс-чиновник задержан на границе территории Харьковской и Донецкой областей.

Он с 2014 года сотрудничал с Главным управлением Генерального штаба РФ, ранее называвшимся ГРУ Российской Федерации.

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Катерина Амеліна
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