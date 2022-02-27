В аэропорт Житомира попала ракета Искандер. Ее запустили с территории Беларуси

Выпущенная с территории Беларуси ракета Искандер попала в аэропорт Житомира. Об этом в telegram-канале сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, запуск был произведен около 17:00 из района Мозыря Гомельской области. "А вот куда попали... Русско-белорусские фашисты бьют по аэропорту Житомира", – написал он.

"Знаете, что это означает? Что надо готовиться Ровенской и Житомирской областям... в ближайшие дни", – считает Геращенко.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в своем Facebook написал: "Житомир защищается. Все, кто сейчас не ведет военную оборону, оставайтесь дома, в безопасном месте". Уже после прилета Искандера в аэропорт в городе снова объявили воздушную тревогу.

Госспецсвязь на своем telegram-канале опубликовала пост и видео Центра стратегических коммуникаций (работает при Минкульте) об атаке со стороны Беларуси: "Переговоры уже закончились – или это у беларуских подельников такие "весомые" аргументы?"

Переговоры делегаций от Украины и России на границе с Беларусью должны состояться сегодня, Зеленский "не очень верит" в результат.

Сегодня Лукашенко убеждал Зеленского, что с территории Беларуси не будет нападений на территорию Украины.

Валерия Кондратова

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