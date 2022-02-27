UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о переговорах с Россией: Я не очень верю в результат, но пусть попробуют

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2022, 18:30
Зеленский о переговорах с Россией: Я не очень верю в результат, но пусть попробуют - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видеообращения)

Президент Владимир Зеленский не рассчитывает на то, что на запланированных на украинско-беларуской границе переговорах с Россией удастся прийти к соглашению о мире. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он подчеркнул, что его задача как президента – защитить государство.

Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять – без всяких условий.

"Скажу прямо, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо действовать прагматично, чтобы достичь своей цели.

"А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов. Это безусловная защита национальной государственности", – сказал президент.

  • Ранее сегодня стало известно, что украинская делегация поедет на переговоры с Россией на границе с Беларусью.

 Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война переговоры
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 