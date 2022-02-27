Зеленский о переговорах с Россией: Я не очень верю в результат, но пусть попробуют

Президент Владимир Зеленский не рассчитывает на то, что на запланированных на украинско-беларуской границе переговорах с Россией удастся прийти к соглашению о мире. Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

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Он подчеркнул, что его задача как президента – защитить государство.

Зеленский рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к нему, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять – без всяких условий.

"Скажу прямо, как всегда: я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что необходимо действовать прагматично, чтобы достичь своей цели.

"А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов. Это безусловная защита национальной государственности", – сказал президент.

Ранее сегодня стало известно, что украинская делегация поедет на переговоры с Россией на границе с Беларусью.

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Наталия Медведева

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