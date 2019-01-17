В АП рассказали, когда Порошенко может пойти на выборы

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко может официально объявить о своем участии в президентских выборах 2019 года в конце января - начале февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный источник в Администрации президента.

"Сейчас планируется организация большого форума демократических сил, на котором будут присутствовать представители общественности. На этом форуме он объявит об участии в выборах. Сейчас обсуждаются две даты: 30 января и 2 февраля. Более вероятно, что выдвижение президента состоится именно 30-го", - рассказали в АП.

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Также сообщается, что Порошенко будет идти на выборы как самовыдвиженец.

Сегодня для участия в президентских выборах в ЦИК подал документы экс-глава Госфискальной службы Роман Насиров, которого обвиняют в злоупотреблении служебным положением.