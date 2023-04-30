UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Бахмуте ожесточенные бои, РФ бросила на него все силы – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2023, 23:01
В Бахмуте ожесточенные бои, РФ бросила на него все силы – Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность атак на Бахмутском направлении, в городе идут ожесточенные бои. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анны Маляр.

Несмотря на то, что Кремль в Бахмуте "бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех", оккупантам не удается взять город под контроль, заявила Маляр.

По ее словам, Силы обороны "отбивают многочисленные атаки и контратакуют на определенных участках", и в целом "оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется".

В течение недели наиболее интенсивные боевые действия шли на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Лиманском направлении оккупанты периодически снижают активность, поскольку терпят неудачи из-за активной обороны защитников Украины.

"На определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", – пишет Маляр.

Читайте также: Генштаб: Россия наступает на трассу Бахмут – Константиновка – карта

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Анна Маляр бахмут война минобороны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 