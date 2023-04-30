В Бахмуте ожесточенные бои, РФ бросила на него все силы – Минобороны

Российские оккупанты поддерживают высокую интенсивность атак на Бахмутском направлении, в городе идут ожесточенные бои. Об этом сообщила в Telegram заместитель министра обороны Анны Маляр.

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Несмотря на то, что Кремль в Бахмуте "бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех", оккупантам не удается взять город под контроль, заявила Маляр.

По ее словам, Силы обороны "отбивают многочисленные атаки и контратакуют на определенных участках", и в целом "оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется".

В течение недели наиболее интенсивные боевые действия шли на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На Лиманском направлении оккупанты периодически снижают активность, поскольку терпят неудачи из-за активной обороны защитников Украины.

"На определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", – пишет Маляр.

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Сергій Бережний

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