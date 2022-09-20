UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В банке Грузии вооруженный мужчина захватил заложников: требует $2 млн, вертолет и флаг РФ

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 15:08
В банке Грузии вооруженный мужчина захватил заложников: требует $2 млн, вертолет и флаг РФ - Фото
Скриншот с видео

В грузинском Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале Банка Грузии. Он угрожает взорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования. Об этом с места событий сообщает Новости-Грузия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Очередное видеообращение налетчик распространил в Facebook через одного из заложников.

Злоумышленник требует $2 млн, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России, а также "анкеси" – в переводе с грузинского это означает "удочка", силовики иногда называют так рацию.

По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. Сообщения о том, что среди них есть раненые, не поступали. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады скорой помощи и пожарные машины.

Налетчик — мужчина в военной форме и маске — утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Следствие начато по четырем статьям УК Грузии.

Читайте также: В Харьковской области оккупанты выкрали и пытали семерых граждан Шри-Ланки

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
терроризм Грузия заложники кутаиси
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 