В банке Грузии вооруженный мужчина захватил заложников: требует $2 млн, вертолет и флаг РФ

В грузинском Кутаиси вооруженный мужчина захватил заложников в филиале Банка Грузии. Он угрожает взорвать бомбу, если через полтора часа не будут выполнены его требования. Об этом с места событий сообщает Новости-Грузия.

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Очередное видеообращение налетчик распространил в Facebook через одного из заложников.

Злоумышленник требует $2 млн, микроавтобус и вертолет, на котором он покинет территорию, флаг России, а также "анкеси" – в переводе с грузинского это означает "удочка", силовики иногда называют так рацию.

По данным МВД Грузии, в банке остаются 12 заложников. Сообщения о том, что среди них есть раненые, не поступали. На месте мобилизованы силы спецназа, бригады скорой помощи и пожарные машины.

Налетчик — мужчина в военной форме и маске — утверждает, что взрывное устройство, установленное у входа, будет приведено в действие, если полиция начнет штурм. На теле у него закреплено оборудование, похожее на детонаторы.

Следствие начато по четырем статьям УК Грузии.

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Вадим Ребрина

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