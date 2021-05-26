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В Беларуси на лечении находятся 30 украинцев. Украина поможет им вернуться – Минздрав

26.05.2021, 16:02
В Беларуси на лечении находятся 30 украинцев. Украина поможет им вернуться – Минздрав - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

После закрытия авиасообщения между Беларусью и Украиной в беларуских больницах остались украинцы, проходящие там лечение или обследования. Сейчас украинские ведомства планируют возможные пути их возвращения на родину. Об этом говорится  в совместном заявлении МИД и Минздрава, опубликованном в Telegram МОЗ.

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"Министерство иностранных дел и Министерство охраны здоровья работают над решением логистических вопросов украинских граждан, которые лечатся в беларуских медучреждениях", – сообщается в заявлении.

По данным ведомств, сейчас в Беларуси 26 украинцев получают медпомощь – трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия, и еще четверо – проходят обследования.

Читайте также: Евросоюз закрывает небо для Минска. Перевозчикам указали не летать в Беларусь

Дарья Мостовая
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