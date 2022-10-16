В Белгородской области РФ не хватает медиков, чтобы лечить местных жителей – Генштаб

Из-за мобилизации медработников и большого числа поступающих из Украины раненых, в Белгородской области РФ гражданским начали отказывать в предоставлении медицинских услуг. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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По данным Генштаба, морально-психологическое состояние населения в приграничных районах РФ заметно упало, в том числе из-за сокращения медицинской помощи гражданскому сектору – из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых в больницах Белгородской области местным жителям отказывают в предоставлении медицинских услуг.

Генштаб сообщает, что на фронте противник пытается удержать временно захваченные территории и одновременно пытается вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

В Беларуси продолжается плановая ротация подразделений, привлекаемых к охране границы. Сохраняется угроза ракетных и авиаударов по Украине с территории Беларуси, возможно также применение ударных БПЛА Shahed -136.

Российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ по всей линии столкновения, ведут оборудование оборонительных позиций на отдельных направлениях и воздушную разведку.

Авиация Сил обороны Украины 16 октября нанесла более 20 ударов, подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций ЗРК противника.

Генеральный штаб в утренней сводке 16 октября заявил об успешных точечных ударах артиллерии в Запорожской области.

Сергій Бережний

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