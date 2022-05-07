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В Белом доме не исключили возможности сокращения внешнего долга Украины

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 07:33
В Белом доме не исключили возможности сокращения внешнего долга Украины - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Спикер Белого дома Джен Псаки не исключила возможности сокращения внешнего долга Украины, однако конкретную позицию Вашингтона еще надо уточнять. Об этом она заявила на брифинге, передает пресс-служба администрации президента США Джо Байдена.

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Один из журналистов отметил, что были обсуждения о списании или сокращении внешнего долга Украины, чтобы Киев мог вложить высвободившиеся деньги в другие дела. Он спросил, есть ли у Белого дома позиция по вопросу возможного сокращения внешнего долга Украины.

Псаки ответила, что может проверить, есть ли у администрации Байдена конкретная точка зрения по этому вопросу, однако отметила: Белый дом "очень открыт для всего, что поможет украинцам восстановить их страну и бороться с вторжением России".

"Мы знаем, что гуманитарная и экономическая помощь будет принимать разные формы. Это имеет жизненно важное значение для них и для их успеха в продвижении вперед", – добавила она.

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Марк Сировой
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