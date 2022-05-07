В Белом доме не исключили возможности сокращения внешнего долга Украины
Спикер Белого дома Джен Псаки не исключила возможности сокращения внешнего долга Украины, однако конкретную позицию Вашингтона еще надо уточнять. Об этом она заявила на брифинге, передает пресс-служба администрации президента США Джо Байдена.
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Один из журналистов отметил, что были обсуждения о списании или сокращении внешнего долга Украины, чтобы Киев мог вложить высвободившиеся деньги в другие дела. Он спросил, есть ли у Белого дома позиция по вопросу возможного сокращения внешнего долга Украины.
Псаки ответила, что может проверить, есть ли у администрации Байдена конкретная точка зрения по этому вопросу, однако отметила: Белый дом "очень открыт для всего, что поможет украинцам восстановить их страну и бороться с вторжением России".
"Мы знаем, что гуманитарная и экономическая помощь будет принимать разные формы. Это имеет жизненно важное значение для них и для их успеха в продвижении вперед", – добавила она.
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