В Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, есть один пострадавший — ОВА

В Белой Церкви потушили пожар, возникший в результате попадания шести дронов-камикадзе. Повреждены три здания инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Сейчас, по его словам, он находится на месте событий.

На вопрос, есть ли погибшие или раненые, Кулеба ответил, что есть один пострадавший, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Органами местного самоуправления принято решение о том, что сегодня в городе образовательный процесс пройдет дистанционно.

Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви.

Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 октября.

Вадим Ребрина

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