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В Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, есть один пострадавший — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 13:26
В Белой Церкви повреждены три здания инфраструктуры, есть один пострадавший — ОВА - Фото
Алексей Кулеба (скриншот с видео)

В Белой Церкви потушили пожар, возникший в результате попадания шести дронов-камикадзе. Повреждены три здания инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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Сейчас, по его словам, он находится на месте событий.

На вопрос, есть ли погибшие или раненые, Кулеба ответил, что есть один пострадавший, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Органами местного самоуправления принято решение о том, что сегодня в городе образовательный процесс пройдет дистанционно.

  • Ранее в Киевской областной военной администрации сообщили, что россияне нанесли серию ударов иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 по Белой Церкви.
  • Противовоздушная оборона сбила шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 в ночь на 5 октября.
Вадим Ребрина
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дрон белая церковь алексей кулеба
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