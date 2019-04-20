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20.04.2019, 23:49

В Босфор вошел британский разведывательный корабль

В Босфор вошел британский разведывательный корабль - Фото
Фото: Facebook Андрея Клименко

HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины

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Сегодня около 20:11 в пролив Босфор вошел разведывательный корабль Британии HMS Echo, сообщил в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Гидрографические суда класса Эхо предназначены для проведения разведывательных операций на поддержку подводных лодок и наземных операций морского десанта", - пояснил он.

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Фото: Facebook Андрея Клименко

Клименко напомнил, что в ноябре прошлого года министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что HMS Echo будет работать в Черном море в течение 2019 года для обеспечения свободы судоходства и поддержки Украины, а 19 декабря корабль уже был с визитом в Одессе.

14 апреля американский эсминец с управляемыми ракетами класса Arleigh Burke USS Ross (DDG 71) вошел в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе, а также готовности и военно-морского потенциала союзников по НАТО и партнеров.

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Теги: британия, черное море, босфор, HMS Echo, разведывательный корабль
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