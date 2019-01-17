В Британии у севшего на мель судна из РФ обнаружили 13 "дефектов"

"Кузьма Минин" (скрин из видео)

У севшего на мель в Британии российского сухогруза "Кузьма Минин" обнаружили 13 "дефектов". Из-за них его не выпускают из страны. Об этом пишет Би-би-си.

Сообщается, что при осмотре корабля британские специалисты обнаружили поломку бортового компаса, повреждения спасательных шлюпок и топливных баков, а также нехватку провизии для экипажа из 18 человек.

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Судну запретили выходить в плавание до устранения всех неполадок.

У Международной федерации транспортных рабочих другая версия задержания "Кузьмы Минина".

"Его задержали примерно неделю назад. Сейчас судно находится в Англии, оно арестовано кредиторами за имеющиеся долги судовладельца", - рассказал координатор МФТР Сергей Фишов.

Отмечается, что на корабле остается экипаж из 18 человек

18 декабря российский сухогруз "Кузьма Минин" сел на мель у побережья графства Корнуолл.

Инцидент произошел, вероятно, из-за штормовой погоды.